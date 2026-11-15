भोपाल में जेन-जी को भा रहा ‘हाइब्रिड वर्क मॉडल’, घर पर रहकर मेट्रो की नौकरी बन रही पसंद

मैनिट से पढ़ाई कर चुकीं और आईटी सेक्टर में बेहतरीन पैकेज पर काम कर रहीं अर्निका चतुर्वेदी का मानना है कि वर्क-लाइफ बैलेंस से मानसिक तनाव कम होता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। भोपाल के जो युवा हाल के सालों में आईटी या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनमें से 50-60 फीसदी युवा अपने गृह नगर में रहकर ही मेट्रो शहरों के बराबर वेतन और करियर ग्रोथ चाहते हैं, ताकि वे परिवार के साथ रहकर कमाई भी कर सकें। शहर की युवा बिजनेस वुमन ऋषिका आहूजा का कहना है कि त्योहारों और पारिवारिक अवसरों पर वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड सुविधा मिलने से यूथ में कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। आज का जेन-जी काम के घंटों में लचीलापन चाहता है और अनावश्यक मीटिंग्स से बचना चाहता है, जिसमें ये मॉडल्स काफी मददगार साबित हो रहे हैं।