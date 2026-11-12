विधानसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा एमपी का नक्शा, 50 जिलों का सर्वे पूरा

MP Vidhasabha Chunav : अगले विधानसभा चुनाव के पहले मध्यप्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राज्य का नक्शा बदल सकता है। प्रदेश के संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं में जबर्दस्त बदलाव करने की कवायद चल रही है। प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में यह बदलाव पूरे 42 साल बाद होगा। राज्य में कितने जिले होंगे, किनका पुनर्गठन होगा, इसकी रिपोर्ट मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मार्च तक सरकार को दे देगा। खास बात यह है कि आयोग का जोर सिर्फ नए जिले बनाने पर नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम, प्रभावी व आम लोगों की पहुंच में लाने पर है। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर लिया है। दिसंबर से संभागस्तर पर सुनवाई होगी। प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2018 और 2023 में चुनावों के ठीक पहले नए जिले बनाए जा चुके हैं। अब 2028 के विधानसभा चुनावों के पहले प्रस्तावित बदलाव पर राजनैतिक दलों की भी गहरी नजर है। प्रशासनिक इकाइयों में फेरबदल से सियासी समीकरण भी उलट पुलट होते रहे हैं।