‘मेरे गुरुतुल्य थे सुंदरलाल पटवा’, जयंती पर भावुक हुए शिवराज; मोहन यादव ने सुनाया VIP रोड का किस्सा

शिवराज ने आगे लिखा है कि श्रद्धेय पटवा जी मेरे लिए गुरुतुल्य थे। उनका सारा जीवन भारत माता के चरणों की सेवा करते गुजरा है। जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मध्यप्रदेश में जमाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। वह सही अर्थों में प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करते थे, वे जन जन के नेता थे। उन्होंने अपने पैरों से अविभाजित प्रदेश को नापा था और पदयात्रा कर जनता को जोड़ा था। आज भाजपा का जो विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसमें श्रद्धेय पटवा का अतुलनीय योगदान है। अपनी दूरदर्शिता व अद्वितीय प्रशासकीय गुणों से मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम आपने किया। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके मार्गदर्शन में साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय पटवा जी कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और ईमानदार नेता के रूप में सदैव आमजन के हृदय में रहेंगे और अपने विचारों के माध्यम से हमें चिरकाल तक प्रेरित करेंगे।