Bhopal News : एमपी के इस धाकड़ अफसर से कांपते थे नेता, सरकार से भी भिड़ गए थे पूर्व आईएएस

AV Singh : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आदित्य विजय सिंह यानि एवी सिंह का बुधवार को देहांत हो गया। वे 83 साल के थे। एवी सिंह के देहांत की खबर सुनकर राजधानी के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में शोक पसर गया। उनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। एवी सिंह बहुत धाकड़ अफसर थे और अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे। राज्य के कई वरिष्ठ नेता तक उनके पास सीधे जाने से कतराते थे। पूर्व मुख्य सचिव एवी सिंह के ऐसे अनेक किस्से मशहूर हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उनके तेवर नहीं बदले। 4 साल पहले एवी सिंह वन विभाग के एक मामले में सरकार से ही भिड़ गए थे।