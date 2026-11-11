यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, एमपी के सीएम मोहन यादव पर 71 सीटों का दारोमदार

सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: Mohan Yaav Facebook)
CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके गृह राज्य उत्तरप्रदेश में चुनौती देंगे। वे यूपी की 48 से 71 सीटों पर उतरेंगे। इसकी अघोषित शुरुआत मंगलवार को वाराणसी से हो चुकी है। हालांकि सीएम वाराणसी में अखिल भारतीय गोवर्धन पूजा उत्सव द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसका सीधे तौर पर चुनाव से सरोकार नहीं है। लेकिन बड़ा संकेत इस बात से लगाया जा सकता है कि आयोजन में सीएम डॉ. यादव ही शामिल हुए, जबकि यूपी के दो बड़े कद्दावर नेता सीएम योगी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव आयोजन का हिस्सा नहीं बने।
सूत्रों के अनुसार, सीएम डॉ. यादव को आंध्रप्रदेश से भी बुलावा था। वहां भी गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन हुआ, लेकिन कई कारणों के चलते मुख्यमंत्री ने यूपी को चुना। असल में यूपी विधानसभा चुनाव की अब केवल घोषणा होनी बाकी है उसके पहले ही सभी दल सक्रिय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी खुद चाहती है कि पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों का मूवमेंट यूपी में शुरू हो। सभी अपने- अपने स्तर पर सक्रियता से काम करें।
जिन सीटों पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उतारने की योजना है, उनमें से 75 फीसदी सीटों पर सपा का कब्जा हैं। भाजपा हर हाल में इन सीटों को जीतना चाहती है। यहां के मतदाताओं का मन जीतने के लिए पहले से पार्टी कई रणनीतियों पर अंदरखाने काम भी कर रही है।
खासकर ओबीसी और इस वर्ग में शामिल यादव मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए पार्टी के पास इस समय मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सा बड़ा चेहरा है। इसकी कई वजह भी है, जैसे- डॉ. यादव का वर्तमान में यूपी से सटे पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री और यादव समाज से बड़ा ओबीसी चेहरा होना है। डॉ. यादव पहले से ही यूपी को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं। यूं कहे कि जितनी बार मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ मप्र नहीं आए, उससे अधिक बार डॉ. यादव यूपी का भ्रमण कर चुके हैं।
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