5 हजार साल पुराना श्रीकृष्ण का इतिहास आज भी देता है खास सीख, वाराणसी में बोले CM मोहन यादव

MP News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय गोवर्धन पूजन समारोह में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम ने नवनिर्मित गोवर्धनधारी मंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही, भगवान गोवर्धन के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर मां गंगा के तट पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश और देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं।