बीजेपी को घेरने जुटी कांग्रेस, एमपी के 5 नेताओं को सौंपा बड़ा प्लान

MP Congress : मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर राज्य सरकार की SLP में सामने आ रही खामियों पर पार्टी नेताओं ने बीजेपी को घेरा। एसएलपी में पहले से ही 10 बड़ी खामियां बतागई गई थीं जबकि 7 नवंबर को 3 नई गलतियां और सामने आ गईं। इस प्रकार अब कुल 13 खामियां उजागर हो चुकी हैं। मामले पर उमंग सिंघार, अरुण यादव जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशर्मी देखिए कि सरकार ने उन्हें सुधारने की जहमत तक नहीं उठाई। कांग्रेस ने मप्र विधानसभा के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला लिया है। विधानसभा में बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए पार्टी ने अपने 5 विधायकों को प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है।