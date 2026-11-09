भोपाल में दीपावली पर टली अनहोनी, रात में घर में लगी आग, तीसरी मंजिल से फंसे तीन लोगों का रेस्क्यू

दीपावली की रात घोड़ा नक्कास क्षेत्र में अजय रैकवार के मकान में संचालित प्रेम मंगानी की सुपारी एवं किराना दुकान में आग लग लग गई। तीन मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग तेजी से फैली और इलाके में हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया कि तीसरी मंजिल पर मौजूद तीन लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और तीनों लोग बिल्डिंग में फंस गए। राहत की बात ये है कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण बिल्डिंग में फंसे तीनों लोगों को रस्सी के सहारे करीब 40 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।