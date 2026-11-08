नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब डिंडोरी-मंडला-बालाघाट की बदलेगी तस्वीर, CM मोहन यादव ने बताया प्लान

MP Naxalism Free: मध्यप्रदेश के सीएम डा. मोहन यादव ने रविवार को हा है कि मध्यप्रदेश अब नक्लवाद मुक्त हो गया है। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब राज्य सरकार का संकल्प नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास की गति तेज करना है। मोहन यादव ने कहा कि इन क्षेत्रों को राज्य के बाकी क्षेत्रों के समान विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।