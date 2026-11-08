MP में कांग्रेस नेता पर बड़ी कार्रवाई, पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित

राहुल जायसवाल निष्कासित- image patrika enhanced AI
Congress Expels Rahul Jaiswal : मध्यप्रदेश के एक युवा कांग्रेस नेता को निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने अब उस राहुल जायसवाल को बाहर ही कर दिया है जिसका नाम देवास में TI हत्याकांड में आया था। कांग्रेस संगठन ने 3 नवंबर को उसका निष्कासन आदेश जारी कर दिया था जोकि अब सामने आया है। राहुल जायसवाल के खिलाफ खातेगांव टीआई को गाड़ी से कुचलने के मामले में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। उसपर अवैध शराब कारोबार से जुड़े होने के भी आरोप हैं। मामले में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस पहले ही राहुल जायसवाल को निलंबित कर चुकी थी, अब उसे 6 साल के लिए पार्टी से ही बाहर कर दिया है।
राहुल जायसवाल लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं। वह कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। राहुल जायसवाल 6 साल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे अभी कांग्रेस की ओर से हरदा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी का दायित्व निभा रहे थे। हत्या के गंभीर मामले में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। अब राहुल जायसवाल को निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।
2 नवंबर की रात खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शराब से भरे वाहन की सूचना पर वे चैकिंग में लगे थे। संदिग्ध वाहन के चालक को नीचे उतरकर तलाशी देने के लिए कहा तो उसने TI दिलीप पुरी के ऊपर ही शराब से भरी गाड़ी चढ़ा और वाहन लेकर भाग गया। पुलिस को आयशर वाहन क्रमांक MP-43 H4786 में टिमरनी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भरकर गुजरात ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर कन्नौद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों ने नाकाबंदी कर दी। सांडलपुर फाटा पर खातेगांव टीआई दिलीप पुरी मुस्तैद थे। रोकने पर चालक ने जान से मारने की नीयत से उन्हें वाहन से कुचल दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने वाहन चालक अलीराजपुर निवासी गजेंद्र उर्फ अक्कु को पकड़ लिया।
मामले की जांच में कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल के भी शराब कारोबार से जुड़े होने का खुलासा हुआ। बड़वानी निवासी पाटेन्द्र जायसवाल के नाम पर शराब ठेके में कथित तौर पर राहुल जायसवाल, मनीष जायसवाल और मोहिन जायसवाल की 30-30 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है।
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