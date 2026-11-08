MP में कांग्रेस नेता पर बड़ी कार्रवाई, पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित

2 नवंबर की रात खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शराब से भरे वाहन की सूचना पर वे चैकिंग में लगे थे। संदिग्ध वाहन के चालक को नीचे उतरकर तलाशी देने के लिए कहा तो उसने TI दिलीप पुरी के ऊपर ही शराब से भरी गाड़ी चढ़ा और वाहन लेकर भाग गया। पुलिस को आयशर वाहन क्रमांक MP-43 H4786 में टिमरनी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भरकर गुजरात ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर कन्नौद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों ने नाकाबंदी कर दी। सांडलपुर फाटा पर खातेगांव टीआई दिलीप पुरी मुस्तैद थे। रोकने पर चालक ने जान से मारने की नीयत से उन्हें वाहन से कुचल दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने वाहन चालक अलीराजपुर निवासी गजेंद्र उर्फ अक्कु को पकड़ लिया।