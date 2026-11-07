भोपाल में सरकारी आवास पर पहुंचे विधायक तो कमरे में आपत्तिजक हालत में मिले युवक-युवती

विधायक के विश्राम गृह में युवक-युवती के आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने की इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर विश्राम गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों की कहना है कि विश्राम गृह के कमरों में शराब पार्टी और अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियां लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब भोपाल से बाहर रहने वाले विधायकों के कमरों की चाबियां मुख्य काउंटर पर केयर टेकरों के पास जमा रहती हैं तो फिर इन युवक-युवती तक कमरे की चाबी कैसे पहुंची?