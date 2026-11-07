7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

फेफड़े खराब कर रही राजधानी की हवा, देश के 38 प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ भोपाल

Bhopal Air : राजधानी की हवा बिगड़ी, एक्यूआइ 277 पहुंचा, औसत 207, सड़क निर्माण की धूल, खुले में जलती पराली और पटाखों के धुएं से बढ़ा प्रदूषण
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 7 Nov 2026, 10:39 AM IST

भोपाल में बढ़ा प्रदूषण

भोपाल में बढ़ा प्रदूषण ( Image: Chat Gpt)

Bhopal Air : राजधानी की हवा में घुलती धूल और धुएं ने प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। शुक्रवार को भोपाल का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एकयूआइ) 207 दर्ज किया गया। इसके साथ ही शहर देश के उन 38 शहरों में शामिल हो गया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कचरा जलने से भी हवा प्रदूषित हो रही है। प्लास्टिक के जलने से निकलने वाले जहरीले केमिकल फेफड़ों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़ते कचरे से संक्रमण और बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है। प्रदूषण से बदहाल होते भोपाल की स्थिति को अब सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा।

शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी अलग-अलग रहा। पर्यावरण परिसर में एकयूआइ 277 तक पहुंच गया, जबकि ईदगाह हिल्स और टीटी नगर में यह 152 दर्ज किया गया। शहर में जगह-जगह चल रहे सड़क निर्माण और खुदाई के काम से उड़ती धूल हवा को प्रदूषित कर रही है। निर्माण स्थलों पर न तो नियमित पानी का छिड़काव हो रहा है और न ही धूल रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाई जा रही है। सड़कों पर नियमित झाड़ू नहीं लगने से वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार उठ रहे हैं। दूसरी ओर आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने और दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता पर असर डाल रहा है।

मंडीदीप का एक्यूआई 249

देश के 38 शहरों में एक्यूआइ 201 से 296 के बीच दर्ज किया गया। बागपत 296 एक्यूआइ के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। खुर्जा में 280, पारादीप में 274, अंबाला और सोनीपत में 270, मेरठ में 265 और गाजियाबाद में 257 एकयूआइ दर्ज किया गया। मध्यप्रदेश में मंडीदीप का एक्यूआई 249 और ग्वालियर का 247 रहा। भोपाल में 207, जबकि पटियाला में 201 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

भोपाल को मिली एक और वंदेभारत, 4 अतिरिक्त कोच के साथ जनवरी से दौड़ सकती है नई ट्रेन

ये भी पढ़ें
Vande Bharat

फेफड़ों को पहुंचा खासा नुकसान

डॉक्टरों के मुताबिक प्लास्टिक के जलने से जहरीले केमिकल निकलते हैं जो फेफड़ों को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके धुएं से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। चौक बाजार में कचरा जलाया जा रहा है तो इतवारा-बुधवारा में मछली और मीट के सड़ते अवशेषों से बदबू के साथ बीमारियां भी फैल रहीं है। पर्यावरणविद् सुभाष सी. पांडे ने 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भोपाल के हालातों की रिपोर्ट पेश करेंगे।

तेजी से भर रही एमपी के लोगों की तिजोरी, एक साल में बैंकों में बढ़े 99 हजार करोड़ रुपए

ये भी पढ़ें
money
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.