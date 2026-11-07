फेफड़े खराब कर रही राजधानी की हवा, देश के 38 प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ भोपाल

शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी अलग-अलग रहा। पर्यावरण परिसर में एकयूआइ 277 तक पहुंच गया, जबकि ईदगाह हिल्स और टीटी नगर में यह 152 दर्ज किया गया। शहर में जगह-जगह चल रहे सड़क निर्माण और खुदाई के काम से उड़ती धूल हवा को प्रदूषित कर रही है। निर्माण स्थलों पर न तो नियमित पानी का छिड़काव हो रहा है और न ही धूल रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाई जा रही है। सड़कों पर नियमित झाड़ू नहीं लगने से वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार उठ रहे हैं। दूसरी ओर आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने और दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता पर असर डाल रहा है।