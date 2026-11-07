एमपी ने खदेड़ दिए थे हैरी बॉक्सर और उसके गुर्गे, तोड़ दिया था नेटवर्क

Harry Boxer : लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लेने की बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। खास बात यह है कि हैरी बॉक्सर और उसके गुर्गां ने मध्यप्रदेश में भी जबर्दस्त नेटवर्क बना लिया था। राज्य के कई रईसों को हैरी बॉक्सर के नाम की धमकियां देकर रंगदारी मांगी गई थी। कुछ बिजनेसमेन ने हिम्मत दिखाते हुए मामले की शिकायत कर दी तो एमपी पुलिस एक्टिव हो गई। एक के बाद एक हैरी बॉक्सर के कई गुर्गों को पकड़कर उसका नेटवर्क खत्म कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया था कि मध्यप्रदेश से खदेड़े जाने के बाद ही हैरी बॉक्सर महाराष्ट्र में एक्टिव हुआ था। वहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगे जाने के फोन कॉल्स की संख्या में अचानक तेजी से बढ़ोत्तरी हो गई थी।