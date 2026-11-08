वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के बाद भी सुरक्षित रहेंगे फ्रिज, AC और टीवी! भोपाल MANIT के वैज्ञानिक निकाल रहे समाधान

Bhopal News : घर में फ्रिज, एसी, टीवी या कंप्यूटर अचानक खराब हो जाए तो इसकी अहम वजह उपकरण में खराबी या बिजली के वोल्टेज में आए उतार - चढ़ाव को माना जाता है। लेकिन, बिजली से जुड़ी एक ऐसी समस्या भी है, जिस पर आमतौर पर उपभोताओं का ध्यान ही नहीं जा पाता। इलेक्ट्रीशन्स की मानें तो बिजली की सप्लाई लगातार मिलती रहने के बावजूद भी उसमें मौजूद गड़बड़ी इलेट्रॉनिक उपकरणों और मशीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे उपकरण जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बिजली की खपत बढ़ती है और उनकी सर्विस देने की उम्र भी कम होने की संभावना रहती है।