Rewa : जिस पिता की राह तक रहे थे बच्चे, वो पहाड़ी की दरार में दफन मिला, देखकर बिलख पड़ा परिवार

पुलिस को हुए अनहोनी के संदेह के चलते जब उक्त स्थान को खुदवाया गया तो अंदर से व्यापारी की लाश बरामद हो गई। घटना के चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती तफ्तीश में प्रतीत हुआ कि, व्यापारी की गला घोटकर हत्या की गई थी और उसके शव को पहाड़ में बनी दरार में डालकर ऊपर से मिट्टी से पाट दिया गया था। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।