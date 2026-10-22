रीवा से रवाना होते ही आनंद विहार ट्रेन में सीट को लेकर भिड़ीं दो महिलाएं, जमकर हुई मारपीट

बताया गया है कि जनरल कोच की एक सीट पर पति-पत्नी बैठकर सफर कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला पहुंची जो सीट अपनी बता रही थी, देखते ही देखते महिला ने विवाद करना शुरु कर दिया और सीट पर बैठे पति-पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल पकड़कर ट्रेन के अंदर काफी देर तक झूमाझटकी करती रहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं के बीच हो रही लड़ाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जीआरपी थाने में किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।