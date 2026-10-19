माता के दर्शन कर लौट रहे थे सीधी के लोग, अचानक सामने आ गई बेकाबू बस

Road Accident In Rewa: सीधी से मैहर जिले में माता के दर्शन करने गए 9 लोगों को क्या पता था कि लौटते समय उनके लिए आफत आ जाएगी। सोमवार को सुबह जब सभी एक बुलेरो से अपने घर सीधी लौट रहे थे तो सामने से आ रही बस के चालक को आई एक झपकी से यह दुर्घटना हो गई। हालांकि बस चालक को झपकी की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस इस घटना के कारणों की जांच कर रही है। बुलेरो के घायलों ने बताया कि बस अचानक गलत दिशा से सामने आ गई, हमारे ड्राइवर ने बचाने के लिए बुलेरो सड़क से नीचे उतार दी, लेकिन फिर भी बेकाबू बस हमारे ऊपर चली आई।