‘एलन मस्क ने ट्रंप को खरीदा, लेकिन भारत को….’ बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल

बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो मंच से कह रहे हैं- 'आरोप लगाया जा रहा कि सरकार अंबानी को संरक्षण दे रही है। लेकिन सरकार अंबानी को नहीं बल्कि देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मस्क दुनिया को खरीदते होंगे लेकिन उनके भीतर हिंदुस्तान को खरीदने की ताकत नहीं है। ट्रंप को पहले मस्क ने खरीदा..लेकिन फिर ट्रंप बिकते-बिकते पूरी तरह से मस्क के सामने झुक गया। इस हिंदुस्तान के 56 इंच सीना वाले को कोई झुका नहीं सकता है। मस्क को हिंदुस्तान आना है तो हमारी शर्त यानी पीएम मोदी की शर्त में आए। और अगर मस्क शर्त नहीं मानेगा तो दो घूंसा मारेंगे तो मस्क भाग जाएगा। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। देश में जितनी शांति की स्थापना होगी उतनी इस देश की तरक्की होगी।