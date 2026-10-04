रीवा के बाणसागर बांध में इंडियन नेवी की एंट्री, टापू पर बनेगा प्रशिक्षण कैंप

बाणसागर बांध में छह अलग-अलग स्थानों पर टापू हैं, जिसमें अभी केवल सरसी टापू का उपयोग किया जा रहा है। उससे बड़े आकार का एक टापू अभी है, जिसमें नौसेना का कैंप बनाकर प्रशिक्षण के लिए दायरा निर्धारित किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही नौसेना के अधिकारी बाणसागर बांध का भ्रमण करने के लिए आए थे। हालांकि जलसंसाधन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने कहा है कि वह बाद में अपनी टीम के साथ इसके लिए अलग से आएंगे।