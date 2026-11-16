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रीवा

बाइक पर महिला और बच्चे के साथ जा रहा था युवक, हाइवा ने की मारी टक्कर, रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा

Road Accident : दुअरी गांव में बाइक और डंपर की भीषण टक्कर का हादसा CCTV में कैद हुआ। बाइक सवार महिला के ऊपर से हाइवा गुजर गया। महिला की हालत बेहद नाजुक है, जबकि युवक और बच्चा भी घायल हुए हैं।
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रीवा

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 16 Nov 2026, 2:14 PM IST

Road Accident

हादसे के बाद सड़क पर लगी भीड़ (फोटो सोर्स: Patrika)

Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले दुअरी गांव में एक दिल दहला देने वाला सड़क हुआ है। मार्ग से गुजर रही एक बाइक को हाइवा (डंपर) ने टक्कर मार दी। बता दें कि, बाइक पर युवक के साथ एक महिला और बच्चा बैठे थे। हादसे में डंपर महिला के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची डायल-112 महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जबकि बाइक चालक युवक और बच्चे को भी चोटें आई हैं। ये हैरान कर देने वाली घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमर में भी कैद हो गई है।

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