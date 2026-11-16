बाइक पर महिला और बच्चे के साथ जा रहा था युवक, हाइवा ने की मारी टक्कर, रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा

Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले दुअरी गांव में एक दिल दहला देने वाला सड़क हुआ है। मार्ग से गुजर रही एक बाइक को हाइवा (डंपर) ने टक्कर मार दी। बता दें कि, बाइक पर युवक के साथ एक महिला और बच्चा बैठे थे। हादसे में डंपर महिला के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची डायल-112 महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जबकि बाइक चालक युवक और बच्चे को भी चोटें आई हैं। ये हैरान कर देने वाली घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमर में भी कैद हो गई है।