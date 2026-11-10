‘किसान साल में सिर्फ 3 महीने काम करते हैं, बाकी 9 महीने…’, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर बवाल

बीजेपी सांसद द्वारा की गई इस अजीब टिप्पणी के बाद कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की मेहनत पर सवाल उठ रहे हैं। क्षत्रीय किसान राजेन्द्र प्रसाद का कहना है कि, खेती का काम सिर्फ बुवाई और फसल कटाई तक सीमित नहीं होता। किसान को खेत तैयार करने से लेकर बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था करने तक कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसके बाद फसल की देखरेख, कीटों से बचाव और कटाई के दौरान भी लगातार मेहनत करनी होती है। कई फसलों की खेती में अलग-अलग मौसम के हिसाब से सालभर काम चलता रहता है। ऐसे में सांसद का बयान तर्कहीन और विशेष वर्ग को अपमानित करने वाला है।