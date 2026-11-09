शिवपुरी में परंपरा के लिए खतरों का खेल, गायों के पैरों के आगे लेट जाते हैं ग्रामीण

इस आयोजन के दौरान गायों को विशेष रूप से सजाया जाता है। ग्रामीणों ने गोवंश को नारियल और फूल अर्पित करते हैं। साथ ही, भवानी माता की चुनरी भी चढ़ाई गई। पूजा-अर्चना के बाद गायों को पूरे गांव में घुमाया गया। इसके बाद मन्नत पूरी होने वाले ग्रामीण रास्ते पर एक कतार में लेट गए। कुछ देर में दर्जनों गायों का झुंड उनके ऊपर से गुजरने लगा। इस दौरान ग्रामीण अपनी जगह पर लेटे रहे और गायें उनके ऊपर से गुजर गईं। गायों की दौड़ शुरू होते ही लोगों ने तालियां और जयकारे सुनाई देने लगे, जिसने एका-एक वहां मौजूद हर किसी का उत्साह बढ़ा दिया। इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक सहभागिता की झलक देखने को मिली। इस दौरान समाज के लोग बढ़-चढ़कर आयोजन में शामिल हुए।