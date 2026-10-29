शिवपुरी में एसपी बंगले से 200 मीटर दूर बैंक में लूट की कोशिश, बदमाशों ने स्टाफ पर तानी पिस्टल

बताया जा रहा है कि बदमाश एक बाइक से आए थे और दो बदमाश शाम 7 बजे बैंक के अंदर दाखिल हुए। बैंक के अंदर पहुंचते ही दोनों बदमाशों ने बैंक में मौजूद स्टाफ को पिस्टल दिखाकर डराया और पैसों की मांग की। जिस पर बैंक स्टाफ ने बताया कि बैंक का काम बंद हो चुका है और मैनेजर चाबी लेकर जा चुके हैं। इस कारण बदमाशों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बदमाश करीब 5 मिनट में ही बैंक से वापस चले गए। घटना के समय दो बदमाश अंदर गए थे जबकि तीसरा साथी बाहर खड़ा था। बाद में तीनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बदमाश नकाबपोश थे, इसलिए स्टाफ उनका चेहरा नहीं देख पाया।