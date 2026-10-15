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शिवपुरी

शिवपुरी में भाजपा विधायक को मुंह पर युवक ने कहा गधा, बज उठीं तालियां

BJP MLA Devendra Jain: आरक्षण के मुद्दे पर विधायक देवेंद्र जैन से बात कर रहा था युवक, विधायक ने कहा मैं गधा हूं क्या तो युवक बोला हां आप गधे हो..।
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शिवपुरी

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Shailendra Sharma

Oct 15, 2026

bjp mla devendra jain

bjp mla devendra jain youth calls him donkey video viral, बीजेपी विधायक देवेन्द्र जैन से बात करता युवक (Source-Patrika)

Shivpuri BJP MLA Devendra Jain: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में आरक्षण के मुद्दे पर विधायक देवेन्द्र जैन से बात करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बातचीत के बीच विधायक ने युवक से कहा कि मैं गधा हूं क्या जिस पर युवक ने तपाक से जवाब देते हुए कहा हां आप गधे हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजा दीं और विधायक देवेन्द्र जैन मौके से रवाना हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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Updated on:

15 Oct 2026 05:38 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शिवपुरी में भाजपा विधायक को मुंह पर युवक ने कहा गधा, बज उठीं तालियां

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