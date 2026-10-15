शिवपुरी में भाजपा विधायक को मुंह पर युवक ने कहा गधा, बज उठीं तालियां

Shivpuri BJP MLA Devendra Jain: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में आरक्षण के मुद्दे पर विधायक देवेन्द्र जैन से बात करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बातचीत के बीच विधायक ने युवक से कहा कि मैं गधा हूं क्या जिस पर युवक ने तपाक से जवाब देते हुए कहा हां आप गधे हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजा दीं और विधायक देवेन्द्र जैन मौके से रवाना हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।