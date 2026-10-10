शिवपुरी में शुक्रवार से लापता जनपद अध्यक्ष के बेटे का शव कुएं में मिला

शनिवार सुबह फिर पुलिस टीम घटनास्थल पर गई और ग्रामीणों की मदद से शव को मुश्किल से कुएं बाहर निकाला गया। अभी घटना के कारणों का पता नहीं चला है। घटना के बाद से जनपद अध्यक्ष के घर और पूरे गांव में शोक का माहौल है। अभी तक किसी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।