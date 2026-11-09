Shivpuri Crime: दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, बाबा खान के परिवार पर मारपीट का आरोप

घटना शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के करौंदी इलाके की है, यहां रहने वाले बाथम परिवार के सदस्य आदित्य बाथम (19) ने घर के पास ही रहने वाले बाबा खान व उसके बेटे सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दीपावली की रात वो अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, तभी बाबा खान वहां आया और पटाखा फोड़ने से मना करते हुए गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। आदित्य का आरोप है कि इसके बाद बाबा खान के बेटे फैजल और जुबेर खान ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और सभी ने घर में घुसकर मारपीट की। आदित्य का कहना है कि मां और बहन जब उसे बचाने आईं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की।