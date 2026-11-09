Shivpuri Crime: दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद, बाबा खान के परिवार पर मारपीट का आरोप

diwali firecrackers dispute baba khan family assault allegation, थाने पर जमा भीड़ और बातचीत करती पुलिस (Source-Patrika)
Shivpuri Diwali Dispute: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में दीपावली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना के बाद थाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि बाबा खान नाम के व्यक्ति ने पहले तो युवक को पटाखे फोड़ने से मना किया और फिर उसके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर मारपीट की। युवक को बचाने के लिए जब पीड़ित की मां व बहन आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की है।
घटना शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के करौंदी इलाके की है, यहां रहने वाले बाथम परिवार के सदस्य आदित्य बाथम (19) ने घर के पास ही रहने वाले बाबा खान व उसके बेटे सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दीपावली की रात वो अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, तभी बाबा खान वहां आया और पटाखा फोड़ने से मना करते हुए गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। आदित्य का आरोप है कि इसके बाद बाबा खान के बेटे फैजल और जुबेर खान ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और सभी ने घर में घुसकर मारपीट की। आदित्य का कहना है कि मां और बहन जब उसे बचाने आईं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की।
घटना के बाद पीड़ित परिवार स्थानीय लोगों व पार्षद के साथ थाने पहुंचा और वहां आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्षद एमडी गुर्जर के साथ वार्ड वासी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षद एमडी प्रजापति ने आरोप लगाया है कि बाबा खान उनके वार्ड का माहौल और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्षद ने बताया कि बाबा खान और उसके बेटे पहले भी इलाके के लोगों को परेशान कर चुके हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बाबा खान, फैजल, जुबेर और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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