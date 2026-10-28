Shivpuri Crime: सही वक्त पर दो छोटी बहनों को बचाया, मां और छोटे भाई की मौत

Shivpuri Pregnant Woman Death: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के गूंगरगांव में बुधवार को हुई एक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। यहां दोपहर में एक गर्भवती महिला ने अपने 6 साल के बेटे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। महिला अपनी तीन बेटियों को भी कूएं में लेकर कूदने वाली थी लेकिन सही वक्त पर बड़ी बेटी ने दो छोटी बेटियों को पीछे खींच लिया जिससे उनकी जान बच गई। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मां-बेटे के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।