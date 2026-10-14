दो दिन से गायब सरपंच का बेटा शिवपुरी के पास मिला

Shivpuri Sarpanch Son Found: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरी निवासी सरपंच का बेटा दो दिन पहले घर में बिना बताए गायब हो गया था। पुलिस ने इस मामले में परिजनो की शिकायत पर मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन बुधवार शाम को उक्त युवक शिवपुरी के पास मिल गया और अब पुलिस उसे पुलिस थाने लेकर आ रही है। घटना के पीछे क्या कारण रहे और उसका अपहरण किसने किया था। इसका अभी खुलासा नही हो पाया है। बाकी गांव में चर्चा ऐसी है कि पंचायत का काम संभालने को लेकर यह पूरा मामला हुआ था।