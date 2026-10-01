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शिवपुरी

रात 12 बजे बिस्तर में दुबके सांप ने बच्चे को दो बार डसा

8-Year-Old Child Snake Bite: 8 साल के मासूम बच्चे को सांप ने दो बार डसा, पहली बार डसने के बाद बिस्तर में ही छिपा रहा सांप, दूसरी बार डसने के बाद तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे।
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शिवपुरी

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Shailendra Sharma

Oct 01, 2026

Shivpuri 8-Year-Old Child Snake Bite

8 year old child dies snake bite twice bed, मृतक पुरुषोत्तम की जीवित अवस्था की तस्वीर और बिस्तर में घुसा सांप (Source-Patrika)

Shivpuri 8-Year-Old Child Snake Bite: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, यहां सांप के काटने से एक 8 साल के बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चे को रात में सोते वक्त बिस्तर में छिपे सांप ने दो बार डसा था। जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे के निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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Updated on:

01 Oct 2026 02:49 pm

Published on:

01 Oct 2026 02:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / रात 12 बजे बिस्तर में दुबके सांप ने बच्चे को दो बार डसा

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