रात 12 बजे बिस्तर में दुबके सांप ने बच्चे को दो बार डसा

8 year old child dies snake bite twice bed, मृतक पुरुषोत्तम की जीवित अवस्था की तस्वीर और बिस्तर में घुसा सांप (Source-Patrika)
Shivpuri 8-Year-Old Child Snake Bite: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, यहां सांप के काटने से एक 8 साल के बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चे को रात में सोते वक्त बिस्तर में छिपे सांप ने दो बार डसा था। जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे के निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग