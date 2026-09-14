Shivpuri Liquor Shop Protest: शराब दुकान बंद कराने निकले ग्रामीणों को पुलिस ने रोका, नाराज लोगों ने लगाया चक्काजाम

पुलिस के द्वारा रोके जाने से नाराज ग्रामीणों को ने सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दी। इससे खोड़-सिरसौद मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शराब दुकान को लेकर अपनी नाराजगी और उसे बंद कराने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को बताया कि संबंधित शराब दुकान शासकीय है और नियमानुसार उसका स्थान बदला जा सकता है। चौकी प्रभारी संजय लोधी ने बताया कि ग्रामीण शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे थे। उन्हें नियमों की जानकारी देकर समझाइश दी गई, जिसके बाद ग्रामीण सहमत हो गए और सड़क से हटकर अपने गांव लौट गए।