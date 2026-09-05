Shivpuri News: ब्राह्मण-जाटव समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी मथुरा से पकड़ा गया

करैरा अनुविभाग के ग्राम बैसोरा निवासी आजाद लोधी ने ब्राह्मण व जाटव समाज के लोगों पर एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द को खराब करने का काम किया था। आरोपी के खिलाफ करैरा व पिछोर थाने में प्रकरण दर्ज कराए गए थे। साथ ही सर्व समाज ने मिलकर रैली निकालते हुए आरोपी आजाद लोधी को पकड़कर उसका जुलूस निकालने के साथ ही जिलाबदर करने की कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।