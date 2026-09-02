फेसबुक पर दोस्ती के बाद महिला को मैरिज गार्डन बुलाया, सीधी में भाजपा नेता गिरफ्तार

शिकायत के अनुसार 14 अगस्त को महिला और उसके पति के बीच आपसी सुलह हो गई और वह वापस सीधी आ गई। इसके दो-तीन दिन बाद आरोपी ने दूसरे मोबाइल नंबर से फोन कर महिला पर मिलने के लिए दबाव बनाया। महिला के इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिस को बताया, वह काम के सिलसिले में सीधी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करती है। आरोपी के दबाव बनाने पर तंग आकर उसने पति को पूरी बात बताई और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। थाना प्रभारी जमोड़ी केदार परौहा ने आरोपी संदीप सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है।