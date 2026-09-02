सीधी में सड़क धंसने से स्टेट हाईवे बंद, पहाड़ में 3 जगह हुआ मिट्टी का कटाव

Sidhi State Highway: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में लगातार हो रही बारिश ने बहरी-हनुमना राजकीय राजमार्ग पर समस्या खड़ी हो गई है। कोदौरा घाटी के मूड़ा पहाड़ में भारी बारिश से मुख्य सड़क तीन जगह से धंस गई। पहाड़ी से तेज बहाव के साथ आए पानी से मिट्टी का कटाव होने के कारण सडक़ बड़ा हिस्सा कमजोर हो गया। कई स्थानों पर सडक़ में दरारें भी आ गई हैं, जिससे सड़क धंसने की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने मार्ग पर बेरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है।