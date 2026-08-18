‘अब नहीं सुनाई देगी चहल-पहल…’, सीधी में एक साथ उठी दो मासूमों की अर्थियां, टूटा परिवार

पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए। एक ही परिवार के वो मासूम बच्चों की एक साथ मौत की खबर से परिजन सदमे में हैं। घर में जहां बच्चों की चहल-पहल रहती थी, वहां अचानक मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। घटना के बाद पूरे हस्तिनापुर गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों के बीच हादसे को लेकर चर्चा होती रही। मासूम बच्चों की असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, बच्चो के पिता मजदूरी के लिए गांव से बाहर गए थे। वहीं, जब बच्चे घर से निकले थे तब मां खेत में धान लगा रही थी।