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जूते बच गए पर पटवारी नहीं…सीधी में बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार करने वाला पटवारी निलंबित

Patwari Suspended: सर्वे के लिए पहुंचे पटवारी ने जूते गीले होने की चिंता में बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार किया था, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित।
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सीधी

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Shailendra Sharma

Sep 09, 2026

sidhi patwari

patwari suspended after crossing drain on elderly man back, बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार करता पटवारी (Source-Patrika)

Sidhi Patwari Suspended: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक पटवारी को जूतों की चिंता भारी पड़ गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला जिले के माटा गांव का है जहां से एक पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में पटवारी एक बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार करते दिख रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मचा और अब जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है।

जूते बच गए, पटवारी नहीं

माटा गांव में बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ पर सवार होकर पटवारी द्वारा पानी से भरे नाले को पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय ने माटा गांव पहुंचकर पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। वहीं मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोपद बनास प्रिया पाठक द्वारा पटवारी हल्का माटा नीलेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया असंवेदनशील एवं अपमानजनक व्यवहार पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह कार्रवाई की गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बुजुर्ग की पीठ पर लदकर किया था नाला पार

पूरा मामला माटा गांव से जुड़ा है, यहां रहने वाले ललवा केवट के घर और जमीन तक एक छोटे से नाले को पार कर ही जाना पड़ता है। पूरे साल इस नाले में थोड़ा बहुत पानी रहता है। करीब एक साल पहले किसान ललवा केवट की फसल और घर को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। जंगली जानवरों के कारण हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए माटा गांव के पटवारी नीलेश नामदेव पहुंचे थे। जूते गीले न हों इस कारण नाले को पार करने के लिए पटवारी बुजुर्ग ललवा केवट की पीठ पर लद गए थे और नाला पार किया था। इसका वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

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Updated on:

09 Sept 2026 07:56 pm

Published on:

09 Sept 2026 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / जूते बच गए पर पटवारी नहीं…सीधी में बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार करने वाला पटवारी निलंबित

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