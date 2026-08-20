सीधी में नई रेल लाइन का ट्रायल, 115 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, बरसों पुराना सपना होगा पूरा

रामपुर नैकिन-चुरहट रेलखंड पर संरक्षा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल पूरा होना इस परियोजना की दिशा में अहम कदम है, लेकिन सीधी जिले के लोगों की निगाहें अब इससे भी आगे जिला मुख्यालय पर टिक गई हैं। चुरहट के बाद सीधी की ओर रेल लाइन बिछाने और जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के निर्माण का काम भी चल रहा है। यानी जिस रेल को देखने के लिए जिलेवासियों को वर्षों से इंतजार था, उसकी पटरी अब जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रही है। सीधी जिला मुख्यालय तक रेल पहुंचने से जिले का सीधा रेल संपर्क बड़े शहरों और दूसरे क्षेत्रों से मजबूत होगा।