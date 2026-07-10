Sidhi News- 15 किमी दूर सरकार गिना रही थी उपलब्धियां, इधर सड़क पर पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल के बच्चे

जनपद शिक्षा केंद्र मझौली अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी में शुक्रवार को सुबह यह मामला प्रकाश में आ गया। जहां विद्यालय का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण शिक्षकों ने सड़क में ही कक्षाएं लगाकर विरोध प्रकट किया गया। शिक्षकों ने बताया कि बरसात के हर सीजन में इसी तरह संबंधित भूमि स्वामी की ओर से रास्ता बंद कर दिया जाता है और बच्चों को और हम शिक्षकों को परेशान किया जाता है। इसलिए मजबूरन यह रास्ता अपनाया गया। शासन-प्रशासन से विद्यालय तक स्थाई सड़क बनवाने की मांग है।