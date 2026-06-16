सीधी में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला, दो पक्षों का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस टीम

कमर्जी थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह पर हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी सीधी संतोष कोरी ने जमोड़ी, चुरहट, रामपुर नैकिन, अमिलिया एवं सेमरिया थाने का मौके पर लगा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी अपने थाने के जाबांज सिपाही के.पी सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते सभी आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, कुछ देर बाद रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी, चुरहट थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी, सेमरिया थाना प्रभारी केदार परोहा, अमिलिया थाना प्रभारी राकेश सिंह भी पहुंच गए और सभी ने बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान चुरहट एसडीओपी रवि प्रकाश भी मुस्तैदी से लगे रहे।