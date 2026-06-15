एमपी में प्री-मानसून एक्टिविटी तेज, 30 जिलों में बारिश 5 जिलों में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट

Orange Alert :मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री में अभी कुछ समय शेष है। लेकिन, प्री- मानसून एक्टिविटी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग की ओर से सूबे के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल और ग्वालियर जिलों में आगामी दो दिन अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं, मौसम विभाग ने सूबे के पांच जिलों में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।