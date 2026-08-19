Bina news: ‘बॉडी कैमरे’ की नजर में होगी ट्रेन में टिकट चेकिंग, टीसी के लिए हाईटेक जैकेट तैयार

bina news: एमपी के बीना रेलवे में टिकट जांच व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में नई पहल की जा रही है। अब टिकट चेकिंग के दौरान टीसी के बॉडी कैमरे से निगरानी होगी। कैमरे में जांच के दौरान होने वाली बातचीत और घटनाओं की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके साथ ही टीसी के लिए हाईटेक स्पेशल जैकेट भी तैयार की गई है। नई व्यवस्था के तहत टिकट चेकिंग के दौरान टीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड होगी।