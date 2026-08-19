रेलवे गेटों पर अब एआई की नजर, गेट खुला तो स्टेशन मास्टर को मिलेगा तुरंत अलर्ट

बीना. रेलवे गेट पर होने वाले हादसों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नॉन-इंटरलॉक्ड रेलवे गेट पर एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे गेट की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और गेट खुला रहने जैसी स्थिति में तत्काल अलर्ट जारी करेंगे। कैमरों की लाइव फीड स्टेशन मास्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नॉन-इंटरलॉक्ड गेट पर लगेंगे एआई कैमरे

नॉन-इंटरलॉक्ड रेलवे क्रॉसिंग पर आधुनिक एआई कैमरे लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से गेट पर वाहनों और अन्य गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाएगी। एआई तकनीक संदिग्ध या जोखिम वाली स्थिति को पहचानने में मदद करेगी।