एमपी में सरकार सीधे दे सकेगी रजिस्ट्री पर उपकर में छूट, अनुमति की नहीं पड़ेगी जरूरत

बता दें कि उपकर संशोधन की जरूरत उस समय महसूस की गई जब 13 मार्च को कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत प्रदेश में 46 लाख लोग चिह्नित हुए जिनके पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं हैं। तब राज्य सरकार ने संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री का निर्णय लिया। इस पर करीब 3000 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन रजिस्ट्री परं ग्रामीण विकास और नगरीय विभाग का सेस भी लगता है। इससे खर्च और बढ़ रहा था। इसे देखते हुए इन सेस से छूट देने का फैसला लिया गया। गया। लेकिन छूट के लिए सरकार को संबंधित विभागों को आदेश जारी करने पड़े।