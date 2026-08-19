एमपी में अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, 1.14 लाख करोड़ का किया प्रावधान

mp bjp : मध्यप्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में तमाम पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने जबर्दस्त जीत हासिल की थी। पार्टी की इस विजय में लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान था। यह योजना विधानसभा चुनाव के ऐन पहले शुरू की गई थी। लाड़ली बहना योजना के दम पर पिछला चुनाव जीतने वाली भाजपा, अगले विधानसभा चुनाव में भी इसके आसरे दिख रही है। इसके लिए पार्टी की सरकार ने बड़ा दांव चला है। कैबिनेट में अगले 5 साल तक लाड़ली बहना योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी।