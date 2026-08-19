Heavy Rain Alert MP : एमपी के 3 जिलों में मुसलाधार बारिश, 12 जिलों में अलर्ट, अगले 4 दिन सावधान

MP Weather :मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की झड़ी लगी हुई है। पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग की ओर से बुधवार को सूबे के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संभावना है कि, संबंधित जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश क 12 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।