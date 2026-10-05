“8.50 लाख किमी रोड बनाई, हर गांव तक पहुंचाएंगे पक्की सड़क”, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत मध्यप्रदेश के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले माह राशि स्वीकृत की। उन्होंने प्रदेश को 162.41 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस राशि से राज्य के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में सड़कों का जाल बिछ सकेगा। योजना में 216.86 किमी लंबी 86 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर, विदिशा, बालाघाट, जबलपुर, गुना आदि में ये नई सड़कें बनाई जाएंगी। गांवों को मेन रोड से जोड़ने के लिए ये सड़कें बनाई जा रहीं हैं। प्रदेश में अब तक कुल 844.34 किलोमीटर लंबाई की 311 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है।