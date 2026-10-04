अमित शाह ने सीएम मोहन यादव की ठोंकी पीठ, एमपी के कई अन्य नेताओं को भी खुश कर गए केंद्रीय मंत्री

इससे पहले गौपालक सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, मप्र ने दूध उत्पादन 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख लीटर रोजाना करने का लक्ष्य रखा है। यह काफी बड़ा है। इसे पूरा करने में मप्र का साथ देंगे। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को गुजरात ने पूरा कर लिया है। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 1926 नई दुग्ध समितियां, 801 पुन: सक्रिय और अब 7171 समितियां क्रियाशील हो चुकी हैं। मप्र में 2,973 करोड़ की डेयरी विकास योजना लाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह ने मप्र में ही नहीं, बल्कि देश में सहकारिता को नई दिशा दी। उनके मार्गदर्शन से ही मप्र में सहकारिता की दिशा बदली है।