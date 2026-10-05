’28 साल सेवा के बाद पात्रता पर सवाल क्यों?’ शिक्षक TET विवाद पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

Bhopal News : मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही शिक्षकों की मांगों पर सरकार से तुरंत विचार करने की अपील भी की है। सिंघार ने कहा कि, जो शिक्षक पिछले 28 साल से बच्चों का भविष्य संवारने का काम रहे हैं, अब उन्हीं से उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा ली जा रही है।