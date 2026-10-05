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’28 साल सेवा के बाद पात्रता पर सवाल क्यों?’ शिक्षक TET विवाद पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

TET Exam : उमंग सिंघार ने पूछा- भाजपा सरकार बताए, 28 साल की सेवा के बाद भी शिक्षक की योग्यता पर सवाल क्यों? उनकी पहली नियुक्ति से वरिष्ठता और सेवा लाभ क्यों नहीं?
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 05, 2026

TET Exam

उमंग सिंघार ने उठाए सवाल (फोटो सोर्स: Umang Singhar Facebook)

Bhopal News : मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही शिक्षकों की मांगों पर सरकार से तुरंत विचार करने की अपील भी की है। सिंघार ने कहा कि, जो शिक्षक पिछले 28 साल से बच्चों का भविष्य संवारने का काम रहे हैं, अब उन्हीं से उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा ली जा रही है।

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Updated on:

05 Oct 2026 06:52 pm

Published on:

05 Oct 2026 06:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ’28 साल सेवा के बाद पात्रता पर सवाल क्यों?’ शिक्षक TET विवाद पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

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