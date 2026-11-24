एक तरफ जहां बरमान और बांद्राभान में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच व्यवस्थाएं बनी रहीं, वहीं दूसरी तरफ देवरी इलाके के रम्पुरा घाट पर भीड़ का खासा दबाव रहा, जो सूर्योदय होते-होते परेशानी का कारण बन गया। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के चलते सोमवार के मुकाबले मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। नाव के जरिए नदी पार जाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। हालात ये रहे कि, सुबह करीब 10 बजे तक स्थिति ज्यादा खराब रही। नाव में पहले चढ़ने की होड़ में श्रद्धालुओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। कुछ लोग जल्दबाजी में नदी के अंदर तक पहुंच गए।