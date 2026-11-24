विराट को रास्ते से हटाने की प्लानिंग के बाद अजीत अपने घर से नींद की गोलियां लेकर आया था। अजीत के पिता को नींद न आने की बीमारी थी जिससे उसे पता था कि विराट को काढ़े में ये गोलियां मिलाकर देने से वो गहरी नींद में सो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 6 दिसंबर 2021 को अजीत ने घर पर अपनी पत्नी को बोला कि आज उसकी ऑफिस में नाइट शिफ्ट और घर से निकल गया। सुधा के पास गोलियां पहले से ही पहुंचा दी गई थीं। सुधा ने कोरोना का डर बताकर विराट को पीने के लिए काढ़ा दिया। उसने काढ़े में 10 नींद की गोलियां मिला दी थीं। जिसके बाद विराट गहरी नींद में सो गया। बस इसी समय का फायदा उटाकर दोनों ने हथौड़ी और डंडे से सिर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी।