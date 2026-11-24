

DGP Kailash Makwana Extension: मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की निर्णायक मोड़ पर आ चुकी रेस में रविवार शाम अचानक बड़ा फेरबदल हो गया। दिल्ली से आए तीन नामों के पैनल के बजाय मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना के एक्सटेंशन की सुगबुगाहट चली, जिस पर देर रात अधिकारियों ने भी मौन सहमति दी। हालांकि, औपचारिक रूप से सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर कुछ कहने से इनकर किया। लेकिन सोमवार को अधिकारियों ने इसपर सहमति जताई कि सरकार की ओर से मकवाना के तीन माह के एक्टेंशन का प्रस्ताव भेजा है। जिस पर दिल्ली से औपचारिकता पूरी होने के बाद जल्द सरकार द्वारा एक्सटेंशन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। बता दें, मकवाना का मौजूदा कार्यकाल अभी 30 नवंबर तक प्रभावी है। ऐसे में इससे पहले कभी सरकार मकवाना के एक्सटेंशन का आदेश जारी कर सकती है।